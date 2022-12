’t Ven krijgt een buurthuis cadeau

Het zal je maar gebeuren als bewonersorganisatie. Zomaar een buurthuis cadeau krijgen. Vrijdagochtend kreeg voorzitter van Wijkoverleg ’t Ven Gerard van Bakel de sleutels van ’t Struikske uit handen van Cees Adams, voorzitter van stichting ’t Struikske.

Veertig jaar heeft het gebouw in de Struyckenstraat dienst gedaan als soos voor mensen met een verstandelijke beperking. Maar omdat er steeds minder belangstelling was en ook het aantal vrijwilligers terugliep, trok het bestuur begin dit jaar de stekker eruit.

In 1978 nam een groep studenten, met steun van de Vereniging van Ouders van het Gehandicapte Kind, het initiatief om jongvolwassen ‘geestelijk gehandicapten’ een leuke avond te bieden. Ze vonden tijdelijk onderdak in een leegstaand schoolgebouw. Dat was het begin van de Soos.

100.000 gulden in kas

Drie jaar later kwam er een einde aan de coöperatie ETOS, de door Anton Philips opgerichte keten van kruidenierswinkels. Klanten hadden er jarenlang bonnen gespaard maar lang niet alles was verzilverd, zodat ETOS nog ruim honderdduizend gulden in kas had. Dat werd geschonken aan de oudervereniging, die er een soos van kon laten bouwen in de Struyckenstraat. Daarvoor werd stichting ’t Struikske opgericht.

,,Dat was een succes”, blikt Adams terug. Dankzij de inzet van 80 vrijwilligers was ’t Struikske zes avonden per week open. Wekelijks kwamen er 250 deelnemers uit de hele regio voor een leuke ontmoeting, biljarten en dansen.” Sommigen van hen groeiden uit tot enthousiaste deejays. De laatste jaren was er minder animo. ,,Instellingen als Lunet, SWZ en Severinus hebben steeds meer eigen activiteiten voor ontspanning van hun cliënten”, vertelt Adams. ,,Dus was de soos niet meer nodig.”

Als dank voor het feit dat ze veertig jaar in de wijk actief konden zijn, krijgt het Wijkoverleg ’t Ven het buurthuis cadeau. Bijna dan toch, want met gevoel voor ceremonie overhandigt Van Bakel één euro aan Adams. Daarnaast moet hij ook nog eens jaarlijks 45 cent erfpacht aan de gemeente betalen.

Huisbaas

,,Natuurlijk kenden wij het pand”, zegt Van Bakel. ,,Maar wij kwamen er nooit. We zagen er busjes af en aan rijden en mensen met een rolstoel, maar voor ons was het een gesloten gebouw.” Daarna geeft hij aan dat de rol van huisbaas een grote verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Hij is dan ook blij met de toezegging van John Elast, gebiedscoördinator voor Strijp bij de gemeente Eindhoven, dat de vergoeding van de huisvestingslasten voor de voormalige infowinkel ook zal gelden voor het nieuwe buurthuis. Die lasten bestaan uit energie en verzekering, en hoopt het bestuur omlaag te krijgen samen met Energie 040. Die organisatie gaat in ’t Struikske, dat zijn naam behoudt, kantoorruimte huren.

Binnenlopen voor koffie

Ook Buurtzorg, de Zonnebloem en de harmonie blijven er welkom. Verder hoopt bestuurslid Diana Kretschmann dat wijkbewoners er gemakkelijk binnenlopen voor een kopje koffie. Paul Speckens: We gaan niet de hele week volplannen met activiteiten. We hopen dat iedereen uit de buurt zich vrij voelt om met initiatieven te komen. Dan willen wij graag faciliteren.”

Het wijkoverleg ontstond vanwege de aanleg van de vrije busbaan over de Noord-Brabantlaan. De gemeente wilde een aanspreekpunt om de ontsluiting van de wijk goed te kunnen regelen.