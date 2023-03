Tachtigers uit Nuenen nu ook in een boekje verzameld: ‘Aan ons tachtigers zijn geen geraniums besteed’

Man (49) stak voor gezellig­heid vuurkorf aan, maar het was foute boel toen hij terugkwam van ‘een grote boodschap’

Expres was het niet gebeurd, maar de man uit Helmond die in zijn tuin een vuurkorf aanstak, had wel beter moeten opletten. Dan was de schutting niet in brand gevlogen. Zijn onvoorzichtigheid moet hem tachtig uur werkstraf opleveren, vindt de officier van justitie.