Taco Bell sluit al na anderhalf jaar per direct alle vestigingen in Nederland

EINDHOVEN/BREDA/TILBURG - Al na anderhalf jaar heeft fastfoodketen Taco Bell besloten om alle vestigingen in Nederland te sluiten. De drie restaurants zijn per direct dichtgegaan, zo laat een bron binnen Taco Bell aan deze krant weten.

Taco Bell had restaurants in Breda, Eindhoven en Tilburg en was daarmee alleen in Brabant gevestigd.

Toekomst

Taco Bell serveert typisch Mexicaanse gerechten zoals taco’s, burrito’s en nacho’s. Taco Bell had de ambitie om de komende jaren zo’n vijftig restaurants te openen in Nederland. In thuisland Amerika is het met ruim 6.000 filialen een van de grootste fastfoodketens.

Vorig jaar breidde de Amerikaanse fastfoodketen in rap tempo uit in Nederland. Er waren nog plannen om op korte termijn uit te breiden naar Utrecht, Den Haag en Den Bosch.

De vraag is nu of dat nog gaat gebeuren. ,,We gaan kijken wat dit nieuws betekent voor de toekomst van Taco Bell in Nederland”, is het enige wat een woordvoerder erover kwijt wil.