Talenten van PSV boeken dankzij een portie Deense kopkracht knappe zege op De Graafschap

ZVV Eindhoven schuldig aan gestaakt zaalvoet­bal­du­el in Volendam; voor ZVV-spe­ler dreigt drie maanden schorsing

Het schikkingsvoorstel van de onafhankelijke aanklager amateurvoetbal naar aanleiding van het gestaakte zaalvoetbalduel RKAV Volendam-ZVV Eindhoven is bij de Eindhovenaren hard aangekomen. De eredivisionist is schuldig bevonden aan het staken van de wedstrijd op 18 februari jl en krijgt twee punten in mindering.