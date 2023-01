Talkshow over Gezin en Kanker in Cacaofabriek

Burgemees­ter Dijssel­bloem opent Lout Donders­zaal in Hornemann Huis

EINDHOVEN - De collegezaal in Het Hornemann Huis heet voortaan de Lout Donders zaal. De vernoeming is een eerbetoon aan de onlangs overleden Lout Donders, die zeer betrokken was bij de stichting. Burgemeester Dijsselbloem heeft de zaal geopend.

