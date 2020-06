Talloze Sinterklaascomités worden weggezet als racistisch, dát is pas stigmatisering

Erop: Ronnie Foesenek

Zwarte Piet blijft in Breda voorlopig zwart. ,,Het wordt tijd dat mensen Zwarte Piet en racisme los van elkaar koppelen, want het gaat om twee totaal verschillende dingen”, zegt voorzitter Ronnie Foesenek. Een terechte redenering. Met evenveel nuchterheid zegt Foesenek: ,,We kunnen het nooit iedereen 100 procent naar de zin maken. Als je de traditie in stand houdt, is niet iedereen tevreden. Pas je het aan, is ook niet iedereen blij. Het zal nooit een feest worden voor álle mensen zoals men graag beweert dat het zou moeten zijn.”