Tanken voor maar 1,45 euro per liter bij DCB Energy in Eindhoven: ‘Het is een gekkenhuis’

Cadeaupak­ket­ten met Eindhoven­se producten om onderne­mers te steunen

8 oktober EINDHOVEN - EindjeBox is een nieuw initiatief van Demi Versfeld en Mathijs Verspaget om lokale bedrijven een steuntje in de rug te geven. Zij zijn beide werkzaam in de horeca, Versfeld bij Hey Days aan de Grote Berg en Verspaget is eigenaar van Kraft Koffie.