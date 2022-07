Te oud voor Eindhoven, maar goed genoeg voor Amsterdam: spoorwissels krijgen tweede leven

Besluit over blusschuim krenkt leveran­cier: ‘Milieuge­vaar is vals argument om weer met water te blussen’

EINDHOVEN/OSS - Als de brandweer in de regio ervoor kiest om weer te blussen met water is dat prima. Maar het huidige blusschuim diskwalificeren, gaat een stap te ver. Dat zegt de Osse leverancier, die ontkent dat zijn schuim schadelijk is voor het milieu.

12 juli