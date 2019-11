'Te weinig geld voor kunstmatige intelligentie vanuit het Rijk'

VIDEO 1400 worsten­brood­jes voor Sinter­klaas in Eindhoven

22 november EINDHOVEN - Maar liefst 1400 worstenbroodjes heeft horeca-ondernemer Jos van Riel heeft vrijdagmiddag geschonken aan het Huis van Sinterklaas in Eindhoven. Van Riel - eigenaar van horecazaken Le Cozy en L'Avenue op de Kleine Berg - had de broodjes aangeschaft met het oog op Glow, dat veel mensen op de been zou brengen. Maar hij mocht ze niet verkopen.