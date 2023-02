Technisch directeur Earnest Stewart moet aan de bak bij PSV, voor deze keuzes staat hij komende zomer

In het theater wordt mentale gezondheid bespreek­baar en ontstaan creatieve oplossin­gen

GELDROP - Acht miljoen euro is er beschikbaar om kwetsbare inwoners in de regio meer hulp te bieden in hun eigen omgeving. Ideeën worden op een bijzondere wijze opgehaald, namelijk via zes theatervoorstellingen rondom mentale gezondheid.