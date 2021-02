Teekay volgde plunderaars in Eindhoven filmend tot in de Jumbo: ‘Ze wilden de overheid keihard terugpakken’

Tbs’er die na verlof verdween is opgepakt na inschake­len speciaal opsporings­team

30 januari De Tbs’er die na zijn verlof niet terugkeerde naar de Woenselse Poort in Eindhoven is aangehouden. De politie vatte hem in de kraag in een woning in Vlissingen. Dat heeft een woordvoerder van het landelijk parket vandaag bekendgemaakt.