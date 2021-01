Tegelzetter Marcel (47) achter slot en grendel voor gooien van fiets naar ME bij rellen Eindhoven

EINDHOVEN/NUNSPEET - De 47-jarige man uit Nunspeet die zondag in Eindhoven een waterwerper van de politie vernielde door er een fiets voor te gooien, is donderdagavond aangehouden. Ook een man die volgens de politie als één van de eersten de Jumbo in ging om te plunderen is opgepakt. En onder de eerder aangehouden relschoppers is iemand die nu gelinkt wordt aan het omduwen van de auto van ProRail op het Stationsplein.

Dat meldt de politie. De 47-jarige tegelzetter Marcel de Ruiter uit Nunspeet is volgens de politie aangehouden nadat hij in Apeldoorn op het bureau meldde. ,,Het betreft de man die een fiets onder de waterwerper gooide. De waterwerper van de politie raakte daardoor beschadigd. De Nunspeetse verdachte werd aan de hand van beelden herkend.”

De lekke band zorgde ervoor dat de ME noodgedwongen moest toekijken hoe relschoppers het station vernielden en de Jumbo plunderden, vertelde de politiecommandant die de politie-inzet leidde eerder al. De waterwerper was essentieel voor het verspreiden van de meute en de veiligheid van de politiemensen. Het Openbaar Ministerie (OM) onderzoekt of de lekke band daadwerkelijk is veroorzaakt door de fiets die de tegelzetter gooide.

De Ruiter weet dat er een grote kans is dat hij voor zijn actie moet brommen, zei hij donderdagochtend nog in een telefonische reactie. Hij heeft immers ook meegekregen dat her en der in Nederland mensen achter slot en grendel gaan voor hun aandeel in de avondklokrellen. ,,Ik wil mijn straf ook niet ontlopen en vertoon geen vluchtgedrag. Maar als ze me een maand opsluiten, heb ik liever dat ze dat volgende week pas doen. Ik heb namelijk nog een klus staan, ik moet bij iemand een badkamer afmaken.’’

Ook plunderaar aangehouden

Van een 19-jarige man die is aangehouden vermoedt de politie dat hij als een van de eersten de Jumbo op het station binnendrong. ,,Deze beelden wekten landelijke ontsteltenis én collectieve verontwaardiging op.”

Een 31-jarige man uit Eindhoven die donderdag is opgepakt wordt in verband gebracht met openlijke geweldpleging tijdens de rellen. Verder weet de politie te melden dat ook een verdachte van het vernielden van de Prorail-auto bij het station is gearresteerd. Deze verdachte was al aangehouden. ,,Uit onder andere nauwgezette bestudering van beeldmateriaal blijkt dat één van de eerder aangehouden verdachten vermoedelijk direct betrokken is bij het vernielen van de auto.”

Schade

In totaal zijn voor de rellen in Eindhoven inmiddels 72 verdachten opgepakt. Dat worden er nog meer, stelt de politie. Het OM zet vol in op het verhalen van de schade op relschoppers. Op de eerste bankrekeningen en auto’s is al beslag gelegd. Dat betekent niet dat vervolgschade op en rond het Stationsplein op De Ruiter verhaald kan worden. Als je tien man pakt bij een vernielde etalage kun je die rekening door tien delen, maar dat is voor de precieze gevolgen van de lekke band nagenoeg onmogelijk, aldus een OM-woordvoerder. ,,Dat is in dit geval lastiger. Daar zijn nog geen keuzes in gemaakt.”