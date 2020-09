Tegenstanders coronabeleid vallen wachtenden lastig bij GGD-teststraat Eindhoven, politie op de hoogte

Regio naar ‘zorgelijk’, horeca voelt de bui al hangen: ‘We worden onevenre­dig hard geraakt’

23 september EINDHOVEN - Ook in Brabant-Zuidoost gaat het risiconiveau naar ‘zorgelijk’, zo melden bronnen in Den Haag. Of ook hier de horeca eerder dicht moet, is nog de vraag. De veiligheidsregio houdt de kaken vooralsnog stijf op elkaar.