Tegenstanders woningplan Zoutstraat bijten definitief in het stof

Vier Eindhoven­se straten al dagen zonder gas, Enexis zet frietkraam in de buurt: ‘Zelf eten bestellen mag ook’

EINDHOVEN - Nog tot het weekend duurt het naar schatting tot alle bewoners in vier Eindhovense straten weer thuis kunnen koken en douchen. Een aantal huizen in twee straten heeft sinds woensdagavond weer gas. Maandagavond ging dat eraf omdat er een gaslek bleek te zijn. ,,Op kosten van Enexis mogen we eten bestellen, maar we doen echt niet te gek.”