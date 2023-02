Tekenaar Arjen Vriezekolk geeft ‘De Leukebroeders’ een ander gezicht

DOMMELEN - Striptekenaar Arjen Vriezekolk uit Dommelen gaat de strip De Leukebroeders een nieuw leven in blazen. Hij zet de verhalen over de kloostermonniken na 35 jaar voort met het nieuwe album ‘Rollerklooster’. De presentatie is zaterdag in Valkenswaard.

Sinds begin jaren tachtig voelt Arjen Vriezekolk (58) zich verbonden met De Leukebroeders. Toen maakte hij kennis met Peter Coolen, één van de bedenkers van de stripreeks. De strip uit midden jaren zeventig verscheen tien jaar in het stripblad Eppo. ,,Ik heb in het begin af en toe verhaaltjes geschreven voor de Leukebroeders. Toen voor de Eppo getekend door Coolen.”

De Leukebroeders gaat over een groep kloostermonniken die ‘Grappistenbier’ brouwt. Het is een zogenaamde gagstrip, een korte strip van enkele plaatjes of één of enkele pagina’s. Daarbinnen wordt een grap helemaal visueel uitgewerkt.

In de periode dat De Leukebroeders stopte, studeerde Arjen Vriezekolk af aan Sint Lucas Boxtel. Hij ging aan de slag als freelance illustrator. Helaas van korte duur. ,,Philips vertrok naar Amsterdam en belangrijke reclamebureaus gingen mee. Daarmee verdween hier veel werkgelegenheid.”

Vriezekolk werkte daarna ruim vijftien jaar in het onderwijs. ,,Het tekenen kwam op een lager plan, maar heeft me nooit losgelaten.”

Restaureren en een wedergeboorte

Drie jaar geleden kwam hij weer in contact met Peter Coolen. ,,Hij bezat 150 originele strippagina’s met waterschade. Die mocht ik restaureren. Helemaal losgemaakt, gescand en alles weer ingekleurd. Gereed om ze opnieuw uit te geven.”

Tijdens dit ‘monnikenwerk’ kwam Vriezekolk ook zijn eerste eigen verhaal voor De Leukebroeders tegen. ,,Voor mijn gevoel hét moment van de wedergeboorte van de monnikenstrip.”

‘Elk grapje goed overwegen’

Vriezekolk ervaart een nieuwe start als lastig. ,,Grappen van vroeger komen nu vaak belegen over en kunnen niet meer. De maatschappij is veranderd. De acceptatie ligt op een totaal ander niveau. Opnieuw de grenzen van het toelaatbare opzoeken. En elk grapje goed overwegen.”

Vriezekolk start met wat nieuwe personages. Om te kijken hoever hij kon gaan. Zoals een broeder met een kameel, Broeder Jihadus. ,,Nul reacties. Dan ken je de grens. Actueel blijven en steeds uitproberen hoever je kunt gaan.” Ook wil hij bestaande personages nieuwe karaktertrekjes geven. Met wat scherpe randjes. ,,Het mag gerust wat schuren. Niets is meer voorspelbaar.”

Hij blijft wel trouw aan het gag-principe van De Leukebroeders. Korte, grappige verhalen. ,,Het Leukeboeders-scenario is voor mij een slapstick, getekend in maximaal 24 beelden. Kleine situaties tot in het absurde uitgewerkt. De Leukebroeders wordt mijn kindje.”

De presentatie van ‘Rollerklooster’ is in ’t Oude Wandelpark in Valkenswaard. Aanvang 14.00 uur. Toegang gratis. Het nieuwe album is exclusief verkrijgbaar bij de VVV Valkenswaard.