Tekort aan dakpannen, dakdekkers vrezen bouwstop: ‘Open daken krijgen nu voorrang’

Je toilet doorspoe­len met drinkwater, kan dat nog anno 2022? ‘Het is als tandenpoet­sen met champagne’

EINDHOVEN - Drollen doorspoelen met drinkwater? In Nederland de gewoonste zaak van de wereld. Maar is dat in tijden van toenemende droogte en schaarste aan water nog wel te verdedigen? ,,Het is best decadent, toch?”

14 september