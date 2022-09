Tennisfanaat André Pesuwarissa uit Eindhoven hangt zijn scheidsrechtersjasje aan de wilgen

Aan zijn leeftijd van bijna 78 jaar (18 september) ligt het niet, want hij tennist nog steeds en speelt sinds kort padel. ,,Ik heb lessen padel genomen om het onder de knie te krijgen. En op het tennismuurtje ga ik mijn techniek oefenen. Ik ben er acht maanden uit geweest vanwege een opspelende hernia.”

In totaal vijfenveertig jaar zit André Pesuwarissa uit Eindhoven bij de arbitrage van de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (KNLTB), waarvan dertig jaar als nationaal hoofdscheidsrechter. Hij loopt rond bij de tenniswedstrijden, beoordeelt de scheidsrechters en lost geschillen op. In de competitieperiode betekende dat elke week op stap om in de eredivisie of bij tennistoernooien (hoogste niveaus) toezicht te houden. Op de vraag waarom hij stopt is hij kort en duidelijk: ,,Het is voldoende geweest.”

Gemeentelijke onderscheiding

Pesuwarissa is sinds een jaar lid van tennisvereniging Bokt in Eindhoven-Noord, de plek waar we hem spreken. Zijn vorige vereniging was Prinsejagt, tegenwoordig TPC Eindhoven Noord na de fusie met tennisclub Tegenbosch. Vijfenveertig jaar lang is hij daar lid geweest. Vele jaren heeft hij zich als vrijwilliger ingezet. Hiervoor heeft hij in 2019 de gemeentelijke onderscheiding de penning en oorkonde gekregen. Zijn vertrek bij de club heeft alles te maken met de fusie, waar hij niet mee eens was.

Quote Prinsejagt is ook de club waar André Pesuwaris­sa zijn carrière als scheids­rech­ter is begonnen

Prinsejagt is ook de club waar zijn carrière als scheidsrechter is begonnen. ,,Ik ben gevraagd om de club te versterken. Je begint als stoelscheidsrechter en telt een wedstrijd. Vervolgens ben ik opgeklommen naar districtsscheidsrechter.” Toen bleek dat zijn brilsterkte opliep, wilde Pesuwarissa stoppen. Daar wilde het bestuur niks van weten en heeft hem gevraagd en voorgedragen als nationaal hoofdscheidsrechter.

Nieuwe aanwas

Nu hij stopt maakt hij zich zorgen over nieuwe aanwas. De lat ligt erg hoog om scheidsrechter te kunnen worden bij de bond. ,,De normen zijn heel streng. Je moet charisma en persoonlijkheid hebben en goed leiding kunnen geven, luisteren en communiceren.”

Een leuke anekdote heeft hij over de ingesproken boodschap van tenniscoryfee Alex Reijnders tijdens zijn afscheid bij tennisvereniging Genneperparken Tennis (GPT), waar hij begin september voor het laatst hoofdscheidsrechter was. ,,Vroeger heb ik Reijnders vaak betrapt op voetfouten. Daardoor is hij mij nooit vergeten, want hij had er slapeloze nachten van. Maar het is goed gekomen met hem!”, lacht Pesuwarissa