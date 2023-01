Terecht vergunning geweigerd om in huis aan Pioenroosstraat kamers te verhuren

Nieuw leven van studenten­bun­ker in Eindhoven gestart: Van ‘gooi toch plat’ naar woontoren vol oude elementen

EINDHOVEN - Van de appartementen in de gloednieuwe Bunkertoren in Eindhoven is 90 procent verkocht aan mensen uit Eindhoven of omgeving. ,,Veel mensen uit de regio wilden hier graag wonen, ook omdat ze herinneringen hebben aan het gebouw. Je kon het zien aan hun ogen: die twinkelden.”

10:00