Terras moest naar binnen, maar nu blokkeren grote bouwhekken het Stratumseind: ‘Hier kan een politiepaard ook niet door’

Beken in de regio dreigen droog te vallen, waterschap heeft ‘noodpompen’ paraat

EINDHOVEN - Waterschap De Dommel houdt er rekening mee dat het pompen moet inzetten om te zorgen dat beken in de regio blijven stromen. Door het al maar uitblijven van regen dreigen die droog te vallen. ,,En dat is op sommige plekken funest voor het leven in en om een beek.”

