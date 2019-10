Terugroepactie vleeswaren Jan Linders vanwege mogelijke besmetting Listeria-bacterie

Vijver met horecaper­so­neel staat ook in Eindhoven bijna droog: restau­rants moeten creatief zijn

12:03 EINDHOVEN - Op zoek naar een baan in de horeca? Op de website Indeed staan alleen in Eindhoven al 447 vacatures open. Van de Stadsbrouwerij tot Subway en van Holiday Inn tot Dunkin’ Donuts. Overal wordt personeel gezocht.