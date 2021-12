Tess (1996-2012) koos zelf voor het einde, achter haar lach school veel onzekerheid

‘Behind every face is an emotion, a story'. Het is deze tekst die Tess op haar mobiele telefoon had. Daarom koesteren haar ouders en broer dit zinnetje: ze zijn zich maar al te zeer bewust van de waarheid die hierin schuilt.



Tess is nog overal in huis. Er zijn prachtige foto’s van haar, waarop ze lacht. Altijd lacht. Het kaarsje met haar naam erop van de laatste Wereldlichtjesdag, de dag dat ouders en familieleden hun overleden kinderen herdenken, staat er ook.



Middenin de kamer staat een grote kerstboom, met pakjes eronder. ,,Die stond er toen ook”, zegt haar moeder, Mary. ,,Ook al met pakjes eronder, voor Tess nieuwe Uggs.”