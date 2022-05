The Harbour Club is ‘op het randje en soms erover'; vroegere Karpendonkse Hoeve nu het mekka van de nieuwe rijken

Helmonders vrijgespro­ken voor mishande­ling van meisje (2) met cocaïne in haar luier

DEN BOSCH - Twee Helmonders zijn vrijgesproken in een opvallende zaak van peutermishandeling. Een meisje (2) was geslagen en er zat cocaïne in haar urine. De rechtbank ziet echter te weinig bewijs voor veroordelingen.

24 mei