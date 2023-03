Thema 4de editie Vincent van Gogh Photo Award is ‘Freedom’

De Vincent van Gogh Photo Award, het tweejaarlijkse evenement voor fotografen over de hele wereld, heeft dit jaar als thema ‘Freedom’ voor de hoofdwedstrijd. Dit is volgens de organiserende Stichting Service Projecten Rotary Club ‘actueler dan ooit en moedigt fotografen aan zich te laten inspireren’.

De wedstrijd staat open voor fotografen van alle niveaus en biedt hen een platform om hun unieke visie en stijl te laten zien. De juryleden zijn professionals uit de industrie of Van Gogh kenners, die ervoor zorgen dat elke inzending zorgvuldig wordt geëvalueerd en eerlijk wordt beoordeeld. Een selectie van de mooiste foto’s wordt in het najaar getoond in een 3 weken durende buitententoonstelling in het Park van Nuenen.