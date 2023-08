Tien dagen kermispret op de Kennedylaan (en ook de zomer keert terug)

INTERVIEW Peter Bosz heeft meteen prijs met PSV en looft meerdere spelers: ‘Isaac heeft het vertrouwen niet beschaamd, zeker niet’

Na het winnen van de Johan Cruijff Schaal was PSV-trainer Peter Bosz uiteraard opgetogen. Hij wilde de prijs niet te veel aan zijn zichzelf ophangen, zoveel was duidelijk. ,,Ruud heeft deze wedstrijd verdiend”, zei hij over zijn voorganger Ruud van Nistelrooij. ,,Dat komt omdat hij met PSV de beker heeft gewonnen.”