Tiener (16) zwaargewond door aanslag op woning in Eindhoven

Politie tuigt groot onderzoek op en zoekt scooter vanwege aanslag op woning in Eindhoven waarbij tiener gewond raakte

17:07 EINDHOVEN - De politie gaat er vanuit dat de explosie vannacht in een woning in de Eindhovense Moreelselaan met opzet is veroorzaakt. Rechercheurs denken aan brandstichting en onderzoeken de tips van buren die een knal, glasgerinkel en een scooter hebben gehoord. De 16-jarige zoon des huizes raakte zwaargewond bij de explosie en de brand die daarop volgde.