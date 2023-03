Tijdens groots sportgala ontvangen sporters, teams en vrijwilligers oorkonde; Toon Gerbrands heeft inspirerende bijdrage

De prijzen worden uitgereikt in vijf categorieën. ,,De jury heeft vijftien mensen genomineerd, drie per categorie”, aldus Yvar de Weerd, voorzitter van de Sportraad. ,,Via een online stemming waaraan iedereen mee kon doen, zijn er vijf winnaars die 24 maart een oorkonde ontvangen.”

Sportverenigingen hebben een paar maanden geleden hun Gouden Sportvrijwilliger mogen aandragen voor de prijs. Maar ook in andere categorieën, zoals coach, grootste talent onder de 18 jaar of sporter van het jaar 2022. Sporter van het jaar hoeft geen individu te zijn, teams komen ook in aanmerking.

,,Tenslotte hebben we het sportinitiatief van het jaar”, vertelt De Weerd. ,,De vakjury heeft uit het aanbod drie genomineerden gekozen. Dat is bijvoorbeeld Gymvereniging Uno Animo die vluchtelingen uit de Oekraïne in de gelederen heeft opgenomen. De concurrenten van Uno Animo zijn de Speciale Dansschool Samen zijn en een nieuwe loopgroep van Logo, Run en Fun.”

Naast de uitreiking van de prijzen zijn er tijdens het gala sportieve acts vanuit een aantal verenigingen. En er is een ‘inspirerende’ bijdrage van Toon Gerbrands, onder meer voormalig bondscoach van het Nederlands volleybalteam en directeur PSV.

Iedere sporter of betrokkene bij sport in de gemeente kan bij het gala aanwezig zijn. Dat vindt plaats in de Weeffabriek, Molenstraat 23 in Geldrop en start om 20.00 uur. Aanmelden kan via sportraadgeldropmierlo@gmail.com, maar is niet verplicht.