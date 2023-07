Tip voor de hedendaagse tobbende man: in Tilburg wordt de piemel omarmd

Drones maken testvlucht­jes in de grootste testkooi van Europa, in de oude Philips Glaskathe­draal in Eindhoven

EINDHOVEN - Twee drones zoemen er lustig op los, in de 20 meter hoge kooi die Avular heeft laten bouwen in het voormalige Glaslaboratorium van Philips op Strijp-T in Eindhoven. De robot- en drone-ontwikkelaar neemt gebouw TY pas later dit jaar in gebruik, maar er wordt al wel gevlogen in wat de grootste indoor-testvoorziening van Europa is.