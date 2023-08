TMC mikt op auto- en chipsector met nieuwe vestiging in Duitsland

Droomde­buut voor Nordin Errouk met de winnende voor Best Vooruit: ‘Een geweldig gevoel’

Best Vooruit heeft de eerste drie punten in de vierde divisie in de tas. Tijdens de seizoenstart werd EVV Echt met 1-0 verslagen. Matchwinner was debutant Nordin Errouk. ,,Vanaf de eerste seconde heb ik hier een goed gevoel.”