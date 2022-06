TNO: vermindering fijnstof stokt. ‘Uitstoot moet bij de bron worden aangepakt’

Helft huisartsen uit de regio gaat demonstre­ren in Den Haag: ‘Het loopt helemaal vast’

EINDHOVEN - Het wordt steeds moeilijker om een huisarts te vinden. Geen wonder, want de werkdruk is groot en er komen alleen maar taken bij. Reden genoeg voor ongeveer de helft van alle huisartsen in Zuidoost-Brabant om 1 juli mee te doen aan het landelijke protest in Den Haag.

23 juni