Toch geen plaats voor geiten in Bakels Muizenhol na jarenlange strijd, overwinning voor omwonenden

Column Zeer demotive­rend en stressvol, meneer Prigozjin, die rit naar Moskou

Beste meneer Prigozjin, bij deze wil ik me als veldmedewerker derde klasse bij uw Wagnergroep ernstig beklagen over de weinig professionele gang van zaken afgelopen weekeinde. Vrijdag hebben we het front in Oekraïne verlaten richting Rostov. Dat was al lastig, want er ligt geen normaal stuk weg meer in bezet Oekraïne.