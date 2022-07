Tóch uitbreiding woonwagenkamp Orpheuslaan? Brief gemeente Eindhoven wekt verbazing bij buurt en bewoners

,,Ik vind het een beetje raar”, zegt Hans van Rooij namens de woonwagenbewoners. ,,Ik weet niet wat ze willen. We hebben alleen die brief gehad.” In die bewuste brief staat dat het woonwagenkamp met vijf standplaatsen aan de Orpheuslaan is aangewezen als een van drie eerste woonwagenlocaties in Eindhoven waar meer woningen moeten komen. De drie locaties zijn het meest geschikt om te beginnen, schrijft de gemeente.