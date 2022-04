Torunoglu blij met ambities woningbouw maar waakt voor bureaucratie in de praktijk

Struikro­ven gaat landelijk, Eindhovens project dat plantjes redt van de sloop krijgt navolging

EINDHOVEN - Bernice Kamphuis kan het nog niet echt geloven. Haar in 2017 bedachte project ‘struikroven’ waarbij plantjes gered worden bij nieuwbouwprojecten, gaat landelijk en er komt zelfs een opleiding. ‘Maar ik zeg er altijd bij dat het in Eindhoven is begonnen’.

31 maart