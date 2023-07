Tourklepper Johan van der Velde (66) keek de dood in de ogen, maar is helemaal hersteld: ‘Het verhaal van Thijs Slegers was heel sterk’

Als ooit de term ‘een bewogen leven’ op iemand van toepassing is geweest, dan is het wel op Johan Van der Velde. De West-Brabander hoorde jarenlang bij de groten der aarde in de wielersport, donderde daarna van zijn voetstuk, vocht terug, werd zeer ernstig ziek en geniet nu van elke dag.