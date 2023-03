‘Tranen van Maria’ in Muziekgebouw: door en over vrouwen uit de hele wereld

EINDHOVEN - Internationale Vrouwendag op 8 maart valt in de passietijd. De ‘Tranen van Maria’ met sopraan Johannette Zomer is een voorstelling vol bezinning en vrouwelijke kracht, met het ‘Stabat Mater’ van Pergolesi als rode draad.

,,Wat moeten wij in Nederland met Internationale Vrouwendag?”, dacht sopraan Johannette Zomer nog niet zo lang geleden. ,,Vrouwen worden soms nog steeds achtergesteld bij mannen en soms fout bejegend, maar zo erg is het hier toch niet?”

Maar niet overal in de wereld gaat het zo goed met vrouwen en vrouwenrechten. ,,Dat realiseerde ik me pas echt door de persoonlijke verhalen van de vrouwen die samen met mij dit programma maken.” Dit programma is De Tranen van Maria, een multidisciplinaire voorstelling door en voor vrouwen uit verschillende culturen en met verschillende achtergronden, op vrijdag 3 maart in het Muziekgebouw.

Quote Overal waar ik kom ontmoet ik vrouwen met een bijzonder verhaal. Gemene deler is de kracht van die vrouwen die onderdruk­king, geweld en misbruik te boven zijn gekomen Johannette Zomer, sopraan

Als een feniks uit de as herrezen

Rode draad is het Stabat Mater van Pergolesi, de meeste bekende versie van het aloude kerkelijke gezang, dat het verdriet van de moeder (Maria) beschrijft aan de voet van het kruis waaraan haar zoon (Jezus) is genageld. ,,Overal waar ik kom ontmoet ik vrouwen met een bijzonder verhaal. Gemene deler is de kracht van die vrouwen die onderdrukking, geweld en misbruik te boven zijn gekomen. Ze zijn als feniksen uit de as verrezen. We zingen en vertellen daarover in aan dit thema gelinkte muziek van de middeleeuwse Hildegard von Bingen tot de hedendaagse Gia Kancheli, op snaredrums en draailier, met strijkers en blazers van barokensemble La Tulipa.”

Tussen de Stabat Mater-delen door klinkt een palet aan vooral door vrouwen geschreven muziek, zoals het verstilde Seufzer van Mahtilde Wantenaar (1993), door Zomer een ‘bijzonder moment van bezinning’ genoemd. ,,Dit is een klaaglied pur sang, waarin met weinig noten heel veel wordt uitgedrukt. Ik zing het vaak. Hoewel het voor mij is geschreven zing ik het niet zelf, dat laat ik met een gerust hart over aan mezzosopraan Cécile van de Sant, met wie ik ook Pergolesi doe”, aldus Zomer.

Quote Vrouwen weten wel wie ze zijn en wat ze kunnen, maar helaas zijn er nog steeds mannen die daar niet goed raad mee weten Johannette Zomer, sopraan

Eigenlijk zouden vooral mannen naar deze voorstelling moeten komen. ,,Vrouwen weten wel wie ze zijn en wat ze kunnen, maar helaas zijn er nog steeds mannen die daar niet goed raad mee weten. Wist je trouwens dat er landen zijn waar Internationale Vrouwendag een nationale feestdag is?”

Deze ‘Tranen’-reeks is de laatste, laat Zomer weten. ,,We hebben dit programma nu vijf jaar gedaan. We zouden eindeloos door kunnen gaan, de verhalen houden helaas niet op. Maar toch, het is mooi geweest.”

Sopraan Johannette Zomer, mezzo Cécile van de Sant, barokensemble La Tulipa e.a., Muziekgebouw Eindhoven, vrijdag 3 maart, aanvang 20.30.