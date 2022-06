Treinreizigers geëvacueerd vanwege rookontwikkeling in trein tussen Acht en Best

Eindhoven­se coalitie bijna klaar voor presenta­tie: nieuwe wethouders beginnen op 14 juni

EINDHOVEN - Op een haar na is de nieuwe coalitie van GroenLinks, CDA, PvdA en D66 in Eindhoven rond. De Eindhovense gemeenteraad is uitgenodigd voor het afscheid van de vertrekkende wethouders op maandag 13 juni en de installatie van de nieuwe wethouders op dinsdag 14 juni. Een woordvoerder zegt de vier partijen de laatste hand leggen aan een coalitieakkoord.

3 juni