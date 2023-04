Trucks waren veel te duur: DAF betaalt ruim een half miljard euro terug

Eindhoven­se Klusbus heeft nu ook eigen haltes: ‘Ook andere problemen bespreek­baar maken’

EINDHOVEN - De eind vorig jaar geïntroduceerde Klusbus blijkt in Eindhoven in een behoefte te voorzien. Sinds vrijdagmiddag beschikt de bus, die inwoners moet helpen energie te besparen, over een eigen Klusbushalte.