Trudo kan weer picknick houden op landgoed Eikenburg in Eindhoven

Eindhoven­se opleider laat ook Brazilia­nen en Mexicanen online leren: GoodHabitz geeft vol gas met internatio­na­le uitbrei­ding

EINDHOVEN - Net gestart in Brazilië, komende maand aan de slag in Mexico en in augustus in Australië. In een enorm tempo slaat online opleider GoodHabitz uit Eindhoven zijn vleugels uit in de wereld.

9 juni