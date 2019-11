TU/e teleurgesteld over beschikbaar geld vanuit het Rijk voor kunstmatige intelligentie

Voor diamanten bruidspaar Thieu en Ria Domenie waren de Wintelrese jaren toch ’t mooist

9:30 ‘Wat is er in die zestig jaar toch veel gebeurd”, verzucht Ria. Ze heeft zojuist het overzicht gezien dat haar dochter Conny over het huwelijk van haar ouders heeft opgesteld. ,,De mooiste tijd was toch wel die zes jaar in Wintelre”, zegt ze. Ze doelt op de jaren vanaf 1965, dat ze samen met Thieu café De Huif in het Kempische dorp bestierde.