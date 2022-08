Tunnel onder Randweg Eindhoven is bijna klaar, werk ligt strak op schema

Update Brand in appartemen­ten­com­plex Eindhoven, agenten en bewoner gewond

EINDHOVEN - Aan de Koning Arthurlaan in Eindhoven woedde zondagmiddag een woningbrand. Die ontstond rond 15.00 uur en was ongeveer een halfuur later onder controle. Het ging om een brand op de tweede verdieping van een appartementencomplex. Tijdens het redden van een bewoner raakten twee politiemensen lichtgewond.

14 augustus