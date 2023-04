Turken in Nederland kunnen nu stemmen voor verkiezingen in mei; wordt het weer Erdogan of uitdager Kiliçdaroglu?

EINDHOVEN - Op 14 mei 2023 vinden presidentiële en parlementaire verkiezingen plaats in Turkije. Stemgerechtigden in Nederland kunnen vanaf morgen stemmen op vier locaties, waaronder bij hotel Van der Valk aan de Aalsterweg in Eindhoven.