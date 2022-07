Twee fietsers zwaargewond achtergelaten door automobilist na aanrijding, 'Het is soms een racebaan hier’

met videoEINDHOVEN - Bij een aanrijding in Eindhoven zijn zaterdagochtend rond 04.30 uur twee fietsers van 30 jaar oud zwaargewond geraakt. Ze waren in botsing gekomen met een auto. Dat gebeurde op de kruising van de Mecklenburgstraat en Sint Lambertusstraat.

De slachtoffers zijn een man en een vrouw. De man is vanwege zijn zeer ernstige verwondingen met spoed naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht.

Op de vlucht

Na het ongeval is de bestuurder doorgereden. Vervolgens crashte hij met de wagen. Hij vloog over de kop en kwam tegen een lantaarnpaal even verderop tot stilstand. De brokstukken liggen over de hele kruising verspreid en de ravage is groot.

De man sloeg op de vlucht. De politie is naar hem op zoek. Mogelijk is hij door het ongeval zelf ook gewond geraakt. ,,We zoeken onder andere in de wijk naar de verdachte”, laat een politiewoordvoerder weten. ,,Bovendien hebben we wel een indicatie wie de persoon zou kunnen zijn.” Eerder werd er een Burgernet-melding uitgestuurd, met daarin een signalement. Het zou gaan om een 22-jarige man.

Er is ook een traumahelikopter ingezet. De politie onderzoekt het ongeval en heeft daarvoor de weg in beide richtingen afgezet. ,,Het onderzoek zal nog wel een tijdje duren. We willen duidelijk krijgen hoe het ongeval kon gebeuren.” Bij het onderzoek worden ook drones ingezet.

Racebaan

Bewoners van de Mecklenburgstraat hebben zaterdagochtend geen harde klap gehoord, maar werden wel gewekt door de sirenes van de hulpdiensten en de overvliegende traumahelikopter. ,,Het is hier ook wel een racebaan. Er wordt vaak hard gereden”, wilde een buurtbewoner kwijt.

