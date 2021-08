Twee inzittenden zwaargewond bij ongeval met slingerende buggy

Supermark­ten zijn luilekker­land voor muizen: ‘Op het gebied van hygiëne is er veel te winnen’

4 augustus EINDHOVEN - Een Albert Heijn die dicht moet vanwege een muizenplaag. Het roept de vraag op of supermarkten hun ongediertebestrijding wel op orde hebben. De meeste supermarkten hebben het onder controle, in enkele gevallen laat het te wensen over, zo stelt Raoul Dumont van Rentokil. ,,Vooral op het gebied van hygiëne is er veel te winnen.” Vijf vragen over ongediertebestrijding in supermarkten.