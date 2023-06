Twee vrachtauto's botsen op de A2 bij Waalre

Nuenen denkt alvast na over nóg meer sporthal­len, maar heeft het geld nog niet

NUENEN - Na dik vijftien jaar discussie krijgt sporthal de Hongerman in Nuenen een opknapbeurt à 13,5 miljoen euro. Toch gaat de gemeente al onderzoeken waar rond 2030 nóg een sporthal kan komen. Die extra ruimte is nodig, geld is er nog niet.