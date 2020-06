Tweede Kamer wil nog dit jaar einde aan nertsenhouderijen

Politie Eindhoven mocht tijdens Black Lives Matter wel ingrijpen, maar niet op alle beledigin­gen reageren

16:44 EINDHOVEN - De politie kreeg in aanloop naar de Black Lives Matter-demonstratie op 6 juni in Eindhoven niet de instructie van burgemeester Jorritsma om zich in te houden tijdens het evenement. Wel is de politiemensen gevraagd op specifieke beledigingen niet te reageren. Dat schrijft Jorritsma dinsdagmiddag in een brief aan de gemeenteraad.