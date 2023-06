Twijfel slaat toe over groeispurt van Eindhoven, maar ‘uitknop’ bestaat niet

Achter de schermen Jongeren zijn onmisbaar in de journalis­tiek

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Hoe waar is dat! Zeker in deze tijd waarin jongeren vanwege de grote tekorten op de arbeidsmarkt genoeg te kiezen hebben. Soms worden ze al tijdens hun studie benaderd om voor een bedrijf te komen werken. Met of zonder papiertje, dat maakt tegenwoordig niet altijd meer iets uit.