Uitbundig en stil genot: Geldropse senioren vieren carnaval

GELDROP - Zo’n honderd senioren vierden maandagmiddag carnaval in de Kastanjehof in Geldrop. Niet voor iedereen was de polonaise nog weggelegd, maar wie kon lopen deed mee. De alleroudsten bleven zitten en keken met pretogen toe.

De stemming zat er meteen al goed in. De meeste aanwezigen hebben dan ook al een leven lang carnaval achter de kiezen en hoeven de knop maar om te zetten. Als de muziek klinkt, zijn ze in trance en zingen met glimmende oogjes mee. Wie de dansvloer niet meer op kan, zwaait op zijn minst met de armen of wiegt op zijn stoel.

Nelleke Backus (75) is een oude carnavalsrot. ,,Ik kan niet meer lang lopen, maar de polonaise sla ik niet over,” zegt ze. Wil Liefhebber (87) heeft veel werk gemaakt van haar kostuum. ,,Wat dansen en springen betreft is het zo’n beetje gedaan”, vertelt ze. ,,Als je oud bent, kun je niet meer alles. Maar genieten is het wel.”

Volledig scherm Wil Liefhebber (87) geniet met volle teugen © Olga Maria Berger

De middag werd georganiseerd door de activiteiten commissie van de Kastanjehof in samenwerking met De Broakese Zotten. Prinses Marionneke was aanwezig met haar hofdame Brighella en de voltallige Raad van Elf. Hoewel Marionneke toch al een paar dagen carnaval in de benen heeft, was ze onvermoeibaar op de dansvloer.

Quote Ik heb het lang niet gewild, maar nu blijkt het ‘het beste’ te zijn wat ik ooit gedaan heb Prinses Marionneke, De Broakese Zotten

Niet helemaal verwonderlijk, Marionneke (57) is 53 jaar geleden begonnen als dansmarieke en heeft jaren de dansmariekes getraind. Haar conditie is dus uitstekend. Dit jaar is ze de 61ste hoogheid van De Broakese Zotten en de kersverse ereburger van Lappengat. Zaterdag is ze benoemd nadat ze is voorgedragen door de carnavalsverenigingen vanwege haar verdienste bij de Broakese Zotten.

,,Het kwam als een complete verrassing”, zegt ze. Ze geniet van het prinses zijn. ,,Ik heb het lang niet gewild, maar nu blijkt het ‘het beste’ te zijn wat ik ooit gedaan heb. Het draait deze carnaval om mij. Nou ja, niet helemaal natuurlijk,” voegt ze er bescheiden aan toe.

Ze was deze middag dan ook niet de enige hoogheid die aanwezig was. Kastanjehof heeft zijn eigen prinses Kastania, Lia Wijters (72). Zij en haar adjudant Otto van der Donk konden helemaal losgaan op dit seniorenbal. ,,Dit is mijn enige optreden”, aldus Kastania, die zichtbaar geniet en voor de zoveelste keer voorgaat in de polonaise. ,,Voor senioren is een middag genoeg, meer houden ze niet vol.”

Volgend jaar weer een seniorenbal

Vorst en voorzitter van de Broakese Zotten, Dirk van Weert, is tevreden over de opkomst. ,,Na corona waren er twijfels of we het bal nog moesten organiseren”, vertelt hij. ,,Veel notoire carnavalsvierders in de Kastanjehof zijn overleden in de drie jaar dat het seniorenbal niet is gehouden. En of de nieuwe bewoners zin hadden in carnaval, wisten we niet. Het blijkt een succes, volgend jaar organiseren we het weer.”

Zanger Ronald Heijmans wil in ieder geval weer komen als hij wordt gevraagd. ,,Voor mij is het een hobby”, zegt hij. ,,Als de mensen genieten, heb ik het naar mijn zin.” Zijn smartlappen en carnavalsnummers werden uit volle borst meegezongen.

Op het seniorenbal, georganiseerd voor de senioren uit de hele gemeente, waren ook mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking uitgenodigd. ,,Eigenlijk is iedereen welkom”, aldus Van Weert. Aanwezig waren onder meer de Doorzetters en bewoners van ‘Ons Plekje’.

Wat drank betreft, de senioren wisten er raad mee. Na anderhalf uur was de fust leeg en moest het bier uit flessen komen.