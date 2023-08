Uitgaansgeweld. Binnen een maand twee keer betrapt: ‘Hij wilde de telefoon niet teruggeven’

Buurt en gemeente Eindhoven blijven tegenover elkaar staan over komst spelcen­trum Mysteria naar kerk

EINDHOVEN - Eindhoven heeft opnieuw de vergunning verleend voor Mysteria, het centrum voor sportieve, interactieve recreatie in de kerk in de Ploegstraat. Daarmee heeft de gemeente het huiswerk gedaan dat de rechtbank had opgegeven. Bezwaren van tientallen omwonenden zijn weer afgewezen.