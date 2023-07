Uitkoopafspraken of niet, woonboten op De Hurk moeten in 2028 weg zijn

indebuurt.nl Dansen en drankjes: Stadoase Het Festival is bijna in Eindhoven

Ben jij helemaal klaar voor de zomer en heb je zin om lekker in de zon te dansen? Dan heb je geluk! Binnenkort is Stadoase Het Festival weer in Eindhoven. Zaterdag 8 juli barst het feest los op het Ketelhuisplein.