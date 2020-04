Uitspraak zaak-Nicole van den Hurk kan overeind blijven; ‘Jos de G. heeft recht op iets minder celstraf’

Het Eindhovense meisje was vijftien jaar toen ze op 6 oktober 1995 spoorloos verdween. Zes weken later werd haar stoffelijk overschot gevonden in de bossen tussen Mierlo en Lierop. In januari 2014 hield de politie een verdachte aan op basis van overeenkomst in het dna. Deze De G. uit Valkenswaard werd in oktober 2018 in hoger beroep door het gerechtshof in Den Bosch veroordeeld tot twaalf jaar cel voor verkrachting en doodslag.



Direct na de uitspraak in de zaak-Nicole in 2018 liet Knoester al weten dat het gerechtshof wat hem betreft onvoldoende heeft onderbouwd dat het meisje is gedwongen tot seks. Het hof vond de omstandigheden waaronder het meisje is verdwenen echter genoeg bewijs: haar fiets in de Dommel, haar tas langs de Kanaaldijk-Zuid in Eindhoven, haar levenloze lichaam onder een bos takken in de bossen in Lierop.