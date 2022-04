Uitvinders Signify maken lamp van afgedankte visnetten

Olga komt uit Rusland en was daarom niet welkom bij Hotel Park Plaza in Eindhoven: ‘Een vreselijk misver­stand’

EINDHOVEN - Geweigerd voor een hotelkamer alleen omdat ze van Russische komaf is. Het overkwam Olga Cherepennikova (25) afgelopen weekend bij hotel Park Plaza in Eindhoven. ‘Bij de receptie zeiden ze dat ze me van hun baas niet mochten toelaten’. Het hotel spreekt van een vreselijk misverstand.

6:33